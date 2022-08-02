Сайт Renault в России заменили на Lada

Официальный сайт корпорации Renault в России перестал работать. При попытке открыть главную страницу срабатывает переадресация на Lada.

Сайт с доменным именем марки Renault по-прежнему существует и выходит в поиске, однако на нем настроена переадресация на страницу Lada с формой регистрации. Под анкетой — сноска с предупреждением о том, что послепродажным обслуживанием автомобилей Renault теперь занимается «АвтоВАЗ», поставкой запчастей — российский автогигант и его дистрибьютор. Ответственность за качество автомобилей перед потребителями взяло на себя АО МАЗ «Москвич».

Французская автомобилестроительная корпорация Renault ушла из России в 2022 году, передав активы правительству Москвы и ФГУП «НАМИ». Эта сделка принесла Renault Group убыток в размере 2,3 миллиарда евро, сообщили «Известия». При этом по итогам первых шести месяцев чистая прибыль компании достигла 657 миллионов евро, что на 458 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года.