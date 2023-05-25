Транспорт 25 мая 2023, 10:40 Сайт kp.ru: топливо с моющими компонентами увеличит срок службы двигателя автомобиля

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Регулярное техническое обслуживание и использование качественного топлива увеличит срок службы двигателя автомобиля. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что заправлять машину следует бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем авто. Высококачественное топливо с моющими компонентами обеспечит бесперебойную работу двигателя и снизит расход.

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Как сообщило РИА ФАН, также на срок службы автомобилей влияют сложные маневры - резкие торможения и разгоны оказывают дополнительную нагрузку на узлы и агрегаты машины.