Сайт ГИБДД из-за сбоя перестал показывать штрафы

Очередной сбой произошел в работе сайта Госавтоинспекции. Водители из разных регионов столкнулись с проблемами при попытке проверить информацию о штрафах, сообщил Autonews.

Сервис выдает ошибку, если попытаться проверить штрафы.

О причинах сбоя пока неизвестно. В МВД еще не комментировали ситуацию.

Это уже второй сбой в работе сайте ГИБДД за последний месяц. Ранее масштабный технический сбой в работе информационной системы Госавтоинспекции возник 18 декабря. Тогда ведомство на двое суток приостановило электронную регистрацию всех транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. Информация о дорожных штрафах на сайте также оказалась недоступной. Сообщалось, что причиной стала коммунальная авария в серверных помещениях. Всю технику затопила вода.

В 2022 году инспекторов ГИБДД оснастят специальными экспресс-тестами для выявления нетрезвых водителей. О том, чем они отличаются от обычной «трубочки», ранее «360» рассказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В Госдуме между тем предложили закрепить в КоАП штрафы за нарушение тишины в ночное время.