S7 запустит чартеры из Москвы во Францию, Испанию и Италию

Авиакомпания S7 с середины ноября запускает чартеры из Москвы во Францию, Италию и Испанию. Воспользоваться этими рейсами смогут те, кому разрешены полеты.

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines еженедельно планирует выполнять чартерные рейсы из Москвы в города Франции (Париж и Ницца), Испании (Аликанте и Барселона) и Италии (Верона)», — сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании. Его процитировало издание «Авиапорт».

Известно и о расписании на ближайшие даты:

— 13 ноября (пятница) — Москва — Аликанте — Москва;

— 14 ноября (суббота) — Москва — Верона — Москва;

— 14 ноября (суббота) — Москва — Ницца — Москва;

— 15 ноября (воскресенье) — Москва — Париж — Москва;

— 15 ноября (воскресенье) —Москва — Барселона — Москва.

Уточняется, что перелеты разрешены только определенным группам лиц из-за ситуации с коронавирусом. Отправиться в Италию, Испанию, Францию могут люди с гражданством этих стран, а также имеющие паспорта государств, входящих в ЕС или Шенгенское соглашение. Кроме того, это касается людей, у которых есть вид на жительство. Аналогичные правила распространяются и на тех, кто едет в РФ. Подробнее о перелетах можно узнать на сайте перевозчика, в разделе «Международные перелеты».

Сейчас России разрешены полеты в Великобританию, Швейцарию, Чехию Турцию, Танзанию. Греция также разрешила полеты российским операторам.

Тем временем авиакомпании снизили цены на перелеты внутри России. Это касается таких направлений, как Сочи, Калининград и других.