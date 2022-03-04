S7 c 5 марта отменяет все международные рейсы. Авиакомпания ранее сообщила, что больше не будет летать в Таиланд, в ближайшее время она начнет вывозить российских туристов с острова Пхукет. Такое заявление сделал российский генконсул в Таиланде Владимир Соснов.

S7 будет вывозить россиян как самостоятельно, так и при поддержке авиаперевозчиков-партнеров.

«Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров», — заявил Соснов.

Дипломат добавил, что авиакомпания «Аэрофлот» в штатном режиме выполняет рейсы на Пхукет.

Соснов отметил, что россияне в данный момент являются самой большой группой иностранных туристов в Таиланде. Большинство из них для отдыха выбирают Пхукет.

Ранее стало известно, что S7 приняла решение сократить количество рейсов за границу.