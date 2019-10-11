С Солнечной на Заречную. Мост в Балашихе отремонтируют к концу года

Ремонт моста между парковыми пространствами на улицах Солнечной и Заречной в Балашихе планируют выполнить до конца 2019 года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе совместного выездного совещания по созданию новых парковых пространств с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым.

«Большое количество обращений от жителей было по поводу пешеходного моста, который соединяет парковые зоны на улицах Солнечной и Заречной. В 2019 году на его ремонт предусмотрено около 20 миллионов рублей. Заключен контракт с подрядной организацией, которую выбрали на конкурсной основе. Заменим опоры освещения, ограждения, уложим новый асфальт, отремонтируем несущие конструкции. Эти работы завершим до конца года», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что также у моста все торговые объекты приведут к единому стилю, уберут стихийную торговлю. Глава Балашихи рассказал, что в рамках работ по созданию новых парковых пространств на улице Заречной реконструировали входные группы, уложили новую тротуарную плитку, дополнительно установили детские площадки, отремонтировали спортивную площадку.

Новая зона отдыха появилась и на улице Солнечной. Подрядчику осталось обустроить входную группу, установить дополнительные архитектурные формы, завершить строительство детской игровой площадки. Также там установят киоски, проведут освещение.

«Жители восприняли изменения очень положительно. Улицы Солнечная и Заречная входят в общую парковую зону вдоль реки Пехорки — будет все в едином стиле. Сделано так, чтобы жители могли отдыхать в благоустроенных условиях. В следующем году создание новых парковых пространств будет продолжено. Работы обсуждаются и согласовываются с жителями», — сказал Игорь Брынцалов.

Полностью работы по созданию парковых пространств на улицах Солнечной и Заречной планируется завершить до конца октября.