С ревом по улицам Балашихи. Мотосезон закрыли в Подмосковье

Ревущая волна пронеслась по Балашихе — байкеры закрыли сезон. Колонна из 130 мотоциклов проехала по центральным улицам. Во главе — президент клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как «Хирург».

На встречу байкеров Владимир Трошин приехал на своем «Урале» и не прогадал. Советский мотоцикл сразу стал звездой улицы. Друзья снимают сториз для соцсетей, а девушки выстроились в очередь — просят прокатить.

Источник фото: телеканал «360»

«Предпочитаю советскую классику, потому что я начинал с них в 80-х годах, у меня тоже иномарка-мотоцикл, а это просто для души», — сказал участник мотопробега Владимир Трошин.

Парковку гипермаркета захватили двухколесные. На выставку ходить не надо — здесь байки на любой вкус: от электроскутера до мотоциклов за несколько миллионов. У Наталии Потаповой — стандартная машина, чуть больше 50 «лошадей». Чтобы выделяться на дороге, не обязательно иметь «Харлей» — достаточно яркой аэрографии.

Источник фото: телеканал «360»

«Мотоцикл делался под шлем. Это мой уже второй такой, который сделан как-то иначе, не так, как другие. Первый был розовый. Сейчас повзрослела, решила, что нужно что-то более серьезное», — рассказала девушка.

И вот ревущая колонна растекается по городу. Впереди мотоциклистов — клуб «Ночные волки» Железнодорожного. Именно они — организаторы пробега. В деревне Павлино приветствуют самого известного мотоциклиста России и президента клуба «Ночные волки» — Александра Залдостанова. Байкер Хирург первым делом отправился в Троицкий храм. Считает, что приезжая в любое место, нужно погрузиться в его историю.

Источник фото: телеканал «360»

«По этой местности можно судить о всей Балашихе, тут ее сердце. Вот здесь, у меня за спиной. Здесь намоленный храм. Он хранит все иконы, которые, может быть, появились во время Екатерины II, графа Румянцева», — отметил Александр Залдостанов.

Источник фото: телеканал «360»

Финальная точка пробега — дом культуры «Саввино». Здесь «Ночных волков» встретили по русскому обычаю. Для байкеров — приветственные слова и подарки. Александр Залдостанов получил грамоту от общественников и медаль от Балашихинского казачества. Ну, а закончился вечер киносеансом. «Ночные волки» представили историческую картину собственного производства.

На зимний сезон у «Ночных волков» большие планы: благотворительность и посещение детских домов. А новый мотопробег состоится весной с открытием нового сезона.