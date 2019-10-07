«С развязкой станет лучше». T-killah больше не пугают пробки в Красногорске

Рэпер T-killah каждый день ездит по Волоколамскому шоссе. В беседе с «360» музыкант рассказал о том, как на дороге обстоят дела с пробками. Трафик уже не такой плотный, но транспортный узел все равно необходим.

Многоуровневую развязку построили на въезде в Красногорск. Движение по нескольким съездам уже запущено, что и позволило избавиться от пробок.

«Сам каждый день сейчас езжу по Волоколамке и честно могу сказать, что прямо очень ждал, когда она наконец-то откроется. Она действительно разгрузила весь трафик», — сказал T-killah.

Музыкант выразил надежду, что с развязкой быстрее «что-нибудь придумают» и пробки исчезнут окончательно.

Рэпер признался, что ведет достаточно активный образ жизни, при котором стоять в заторах недопустимо.

«Жители очень ждут». Новую развязку откроют в Красногорске в конце месяца Подробнее

«Вот мне нужно очень рано утром выехать куда-то, поэтому для меня пробки — это, конечно, проблема. Но с развязкой, могу сказать честно, получше стало. Нужно еще теперь дожать в других местах», — подчеркнул он.

При этом, добавил T-killah, некоторые не испытывают каких-либо трудностей с дорогой. В пример он привел свою мать, которая ездит по разным маршрутам.

«Она не говорит, что у нее какие-то трудности вызывает дорога, потому что у нее более размеренный образ жизни», — заключил музыкант.

Еще одну транспортную развязку в Красногорске откроют в конце октября. Благодаря ей увеличится пропускная способность Ильинского и Волоколамского шоссе.