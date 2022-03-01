В РЖД сообщили о возможных трудностях при оплате билетов с помощью смартфонов

Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при покупке электронных билетов в приложении «РЖД Пассажирам» могут быть недоступны. Об этом сообщили на сайте РЖД.

«Вы можете оформить билет, воспользовавшись стандартным способом оплаты с вводом данных банковской карты», — указывается в сообщении.

Ранее в пресс-службе Московского метрополитена предупредили, что пассажиры транспорта могут столкнуться с трудностями при оплате проезда при помощи сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

В Центробанке сообщали, что карты российских банков, которые попали под санкции Запада, прекратят работу с сервисами Apple Pay и Google Pay. Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия».

«Платежи через другие банки также могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из санкционных банков», — отмечали в ЦБ.

В связи с этим Центробанк РФ рекомендовал жителям страны всегда иметь при себе карточку. В таком случае россияне гарантированно смогут расплатиться в магазинах.