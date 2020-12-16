Оформление ДТП с помощью приложения сочли непростой задачей

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» попросили Центробанк разъяснить функционал мобильных приложений «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО», разработанных Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Эксперты ОНФ сообщили газете «Известия», что получают обращения граждан, которые не понимают, в какой именно программе надо оформлять ДТП.

Директор компании 65apps, разработавшей приложение «Помощник ОСАГО» Алексей Чувашев уточнил, что «ДТП.Европротокол» позволяет зафиксировать на фото повреждения автомобилей для расширения возмещения до 400 тысяч рублей. Приложение позволяет не вызывать на место аварии страховщика и ГИБДД.

«В страховую все равно придется передавать заполненный бумажный вариант Евпропротокола. „Помощник ОСАГО“ полностью оформляет ДТП онлайн: с его помощью можно заполнить европротокол и сделать фотофиксацию повреждений, а можно выполнить только одно из этих действий», — пояснил Чувашов.

Использовать «ДТП.Европротокол» можно также при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуги только у одного из водителей. «Помощник ОСАГО» —требует обязательной регистрации обоих.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что автовладельцы ищут приложение для оформления ДТП только в момент аварии. Название приложения «ДТП.Европротокол» перекликается с наименованием суперсервиса.

«Информация из СМИ убеждает их в том, что приложение от Российского союза автостраховщиков позволяет оформить все необходимые документы о ДТП. Покинув место ДТП без составления бумажного извещения, граждане, воспользовавшиеся приложением „ДТП.Европротокол“, рискуют остаться без страхового возмещения. На наш взгляд, это хоть и ненамеренное, но введение в заблуждение потребителя», — подчеркнула она.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала предложил участникам ДТП, которые ошиблись при заполнении данных в приложении, встретиться и скрупулезно перенести все обстоятельства ДТП на бумажный бланк. В противном случае при наличии искажений они могут попасть под статью о мошенничестве в сфере страхования.

«В таком случае можно рассчитывать на выплату, так как обстоятельства ДТП подтверждаются и правильно отражены, в том числе на бумажном носителе», — отметил Мацала.