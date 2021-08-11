Составлен список машин, схожих по характеристикам с Kia Sportage

Эксперты рассказали, какие автомобили могут сравниться по характеристикам с Kia Sportage. Список составили эксперты издания NJcar.

Третье место в рейтинге занял автомобиль Nissan Qashqai. Специалисты отметили, что автомобиль обладает 2,0-литровым двигателем, выдающим 144 лошадиных силы мощности. Вторую строчку списка занял японский Mitsubishi ASX. Автомобиль способен развивать скорость до 150-ти лошадиных сил, а также обладает 2,0-литровым двигателем, передали Nation News. Первое место досталось Hyundai Tucson предыдущего года выпуска. Как отметили автоэксперты, машина является копией Kia Sportage. Мощность его двигателя составляет 185 лошадиных сил.