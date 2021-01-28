Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, сообщил оперштаб. Из Москвы в Афины пустят два рейса в неделю, из Москвы в Сингапур — три.

В ведомстве уточнили, что с того же дня возобновляются международные рейсы из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Также увеличится число регулярных рейсов в Египет — туда можно будет улететь из восьми российских городов, из которых разрешены международные перелеты. Из каждого аэропорта будет не более одного рейса в неделю.

Штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом объяснил такое решение улучшением эпидемиологической обстановки в отдельных странах.

По данным штаба, за минувшие сутки в России было выявлено 19,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. К утру 28 января лечение проходили почти 493 тысячи человек. За сутки от COVID-19 умерли 575 пациентов, выздоровели 26,8 тысячи.

Россия закрыла международное авиасообщение в марте 2020 года. Летом международные направления начали постепенно открывать. И теперь россияне могут улететь в Турцию, Великобританию и ряд других стран.