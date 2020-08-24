Так как решение это вопроса не было принято до конца минувшей недели, 25 августа будет проведено повторное заседание оперативного штаба ведомств. По его итогам власти озвучат свое заключение.

В одной из авиакомпаний «Известиям» сообщили, что, предположительно, полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со Швейцарией, будут разрешены только для граждан с видом на жительство, разрешением на работу или для посещения медицинских учреждений.

Пассажирское авиасообщение между Россией и остальными государства было полностью приостановлено 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.