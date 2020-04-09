С 20 марта на родину вернулись почти 165 тысяч россиян

Минтрансу РФ с 20 марта удалось вывезти из-за рубежа 164,6 тысяч россиян. После приостановки на два дня рейсов за гражданами России для сбора данных о желающих вернуться, 6 апреля вывоз людей возобновлен.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было прекращено. Исключение было сделано для транспортной авиации, санитарных рейсов, а также для полетов за российским гражданами.

На заседании рабочей группы Минтранса в режиме видеоконференции первый заместитель министра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что 7–8 апреля было выполнено восемь рейсов и перевезен 1211 пассажир.

Собравшиеся обсудили возможность координации действий с главами российских регионов. В частности, о дальнейшем развозе россиян по городам.

Заместителю руководителя Роспотребнадзора Ирине Брагиной было поручено выяснить количество мест в областных обсерваторах. Эта информация поможет при организации следующих вывозных рейсов.

8 апреля в Москве со спецрейсов из США вернулся 61 гражданин России. Многие из тех, кто не попал на борт пожаловались, что их билеты оказались недействительными.