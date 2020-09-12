С 12 сентября с автовокзала «Саларьево» запустят рейсы до Белгорода

Регулярные автобусные рейсы до Белгорода с московского автовокзала «Саларьево» буду запущены с 12 сентября. Они будут ходить через день, начало движения в 14:00. Перевозчик — ИП Капустин Ю. В.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Цена билета для взрослых составляет 800 рублей, проезд детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 400 рублей. Провоз единицы багажа обойдется в 50 рублей.

Купить билеты на международные и междугородние автобусные рейсы можно в кассах автовокзалов, автостанций ГУП «Мосгортранс» и онлайн.

В транспортной службе также сообщили, что девятью тепловизорами были оборудованы автовокзалы «Северные ворота», «Южные ворота», «Саларьево», а также автостанции «Варшавская» и «Орехово». Аппараты для контроля температуры тела пассажиров были установлены возле рамок металлоискателей при входе в здания. Автовокзалы также были оборудованы санитайзерами и вендинговыми аппараты с масками и перчатками.