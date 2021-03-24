РЖД запустит туристические маршруты по стране весной и летом

Этой весной РЖД запустит туристические поезда по стране. Об этом рассказала первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова.

По ее словам, ведомство разрабатывает много маршрутов. Некоторые будут запущены уже весной, другие — летом. В частности, речь идет о турах на Урал, на юг страны, в Калмыкию и Карелию. Ракова отметила, что один из популярнейших турмаршрутов на сегодня — «Рускеальский экспресс» к горному парку «Рускеала».

«У нас много маршрутов в проработке. Сейчас мы прорабатываем „Уральский экспресс“ — это однодневный тур из Екатеринбурга. Прорабатываем тур „Жемчужина морей“ по маршруту Москва — Волгоград — Сочи — Дербент — Астрахань — Грозный», — передал ТАСС ее слова.

Ракова отметила, что решается много вопросов технического и организационного характера.

Туристический поезд в Углич из Москвы начал курсировать уже 19 марта. Как отметила представитель РЖД, когда будут сняты ограничения по коронавирусу, будет запущен тур выходного дня из Москвы на железнодорожную станцию Лев Толстой. Там писатель провел свои последние дни.