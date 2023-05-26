Транспорт 26 мая 2023, 19:47 РЖД запустит дополнительные «Сапсаны» перед ПМЭФ В дни ПМЭФ между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить дополнительные «Сапсаны» Сайт мэра и правительства Москвы

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На время проведения Петербургского международного экономического форума РЖД запустит дополнительные высокоскоростные «Сапсаны». Об этом сообщило АГН «Москва».

«Видим повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения форума, поэтому назначили дополнительные „Сапсаны“ на эти даты», — уточнили в РЖД.

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Добавленные в расписание поезда из столицы в Петербург будут отправляться 13 и 15–18 июня, в обратном направлении — 17-го и 18-го числа.

Билеты уже в продаже на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах.

Ранее опубликовали деловую программу форума по лекарственной безопасности в стартовый день ПМЭФ-2023. В этом году форум пройдет с 14 по 17 июня.