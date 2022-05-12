РЖД займется обслуживанием «Сапсанов» и «Ласточек» после ухода Siemens

Уход с российского рынка немецкой компании Siemens Mobility не повлияет на техническое обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка». Теперь эту работу своими силами начнут проводить корпорация «Российские железные дороги». Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу организации.

«Техническое обслуживание поездов „Сапсан“ и „Ласточка“ продолжится в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД», — заявили в холдинге.

Германский концерн Siemens в четверг, 12 мая объявил о полном прекращении бизнеса в России. Вместе с головным офисом из страны уходит дочерняя компания Siemens Mobility, которая занималась обслуживанием высокоскоростных поездов.

В Siemens заявили, что не могут дальше выполнять договорные обязательства в условиях введенных санкций против России и ее ответных мер, так как эта ситуация приведет к серьезным проблемам в работе холдинга.

Компания объявила, что полностью прекращает работу в России и выходить из всех заключенных договоров, включая соглашение о техническом обслуживании.