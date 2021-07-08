РЖД задумали строительство новой ветки в сторону Тихого океана

В России планируют начать строительство новой железнодорожной ветки. Прокладывать ее хотят в сторону Тихого океана для вывоза угля. Идею расскажут правительству РФ.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров рассказал о предложении коллег на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Его слова привело РИА «Новости». Новая ветка не будет прилегать ни к Транссибирской, ни к Байкало-Амурской магистралям.

«Коллеги предложили построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше», — уточнил Белозеров.

Инициативу представят правительству, чтобы «расширить и эти мощности».

Транссибирская магистраль и БАМ являются железнодорожными выходами РФ к Тихому океану.