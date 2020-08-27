РЖД задумались о строительстве железной дороги до Магадана

РЖД планирует до 2035 года создать железнодорожное сообщение с Магаданом. Это строительство поможет освоить территорию с большими залежами полезных ископаемых. Такое заявление сделал генеральный директор компании Олег Белозеров.

«Это же не железная дорога из точки „А“ в точку „Б“. Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых», — объяснил РИА «Новости» планы компании Белозеров.

Сколько может стоит такой проект, он не уточнил. По его словам, нужно делать подсчеты.

Он отметил, что организация в своих проектах учитывает потребности грузоотправителей и планы развития территорий с месторождениями. Белозеров сказал, что для реализации задумки со строительством железной дороги нужна заинтересованность грузоотправителей и государства.

«Только в таком случае мы будем реализовывать проект», — пояснил глава РЖД.

Сейчас железная дорога сделана только до станции Нижний Бестях в Якутии.

Недавно Белозеров сообщил, что РЖД собирается провести переговоры с Узбекистаном о возобновлении железнодорожного сообщения между странами.