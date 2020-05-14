РЖД вновь разрешили покупать билеты за 3 месяца

Пассажиры в России теперь снова смогут покупать билеты на поезд за 90 суток до отправления. Об этом сообщили в РЖД.

«Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток», — заявили в пресс-службе компании. Ее процитировал «Интерфакс».

В РЖД отметили, что изменения коснутся 50 поездов. В частности, речь идет о «Сапсанах» и двухэтажных поездах, курсирующих между Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Ростовом-на-Дону, Саранском, Казанью, Нижним Новгородом и другими крупными городами.

Половина составов, на которые можно купить билеты за три месяца до начала поездки, перевозит пассажиров на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа. Если эпидемическая ситуация в регионах улучшится, компания пообещала расширить список направлений.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что из-за коронавируса более половины поездов дальнего следования в России отменены. Расписание начали менять еще в конце марта. Нововведения коснулись и сроков продажи билетов. Их можно было приобрести не раньше чем за 45 суток.