РЖД вновь разрешили покупать билеты за 3 месяца
«Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток», — заявили в пресс-службе компании. Ее процитировал «Интерфакс».
В РЖД отметили, что изменения коснутся 50 поездов. В частности, речь идет о «Сапсанах» и двухэтажных поездах, курсирующих между Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Ростовом-на-Дону, Саранском, Казанью, Нижним Новгородом и другими крупными городами.
Половина составов, на которые можно купить билеты за три месяца до начала поездки, перевозит пассажиров на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа. Если эпидемическая ситуация в регионах улучшится, компания пообещала расширить список направлений.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что из-за коронавируса более половины поездов дальнего следования в России отменены. Расписание начали менять еще в конце марта. Нововведения коснулись и сроков продажи билетов. Их можно было приобрести не раньше чем за 45 суток.