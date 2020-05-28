РЖД вернет привычную рассадку пассажиров с 29 мая

РЖД будет рассаживать пассажиров поездов дальнего следования по привычной схеме с 29 мая. Люди с апреля ездили в поездах с учетом социальной дистанции.

«На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы РЖД.

Такое решение приняли на основе рекомендаций по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности Минтранса, которые министерство предварительно согласовало с Роспотребнадзором. На 28 мая билеты на все места купить нельзя.

Ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась. Жесткие ограничительные меры начали ослаблять. Согласно рекомендациям Минтранса России, за состоянием здоровья пассажиров будут наблюдать визуально при посадке. Дважды в сутки людям будут мерить температуру.

Журналы в поездах пока под запретом, а вот с уборкой стало получше. Ее в вагоне будут проводить дважды в сутки. Все ручки и туалеты будут мыть не реже четырех раз в сутки.

Ранее в РЖД сообщили, что количество курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсанов» увеличат в два раза, однако ходить они пока будут по временному графику, который утвердили 21 мая.