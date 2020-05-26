РЖД вдвое увеличат количество «Сапсанов» между Москвой и Петербургом

С 29 мая по 23 июня между двумя столицами будут курсировать восемь пар поездов. 16 рейсов будут отправляться в утренние, дневные и вечерние часы. Еще одна пара скоростных составов появится на маршруте Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

С 11 по 14 июня из-за праздничных дней и высокого спроса на билеты количество ежедневных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом увеличат до 20.

Временный график с дополнительными «Сапсанами» начал действовать с 21 мая. Утренние рейсы отправлялись из Санкт-Петербурга, вечерние — из Москвы. Это было сделано, чтобы дать возможность всем желающим уехать. Планировалось, что 28 мая станет последним днем этого расписания.

С 21 мая рассадка пассажиров в скоростных поездах проходит с учетом социальной дистанции. В двухместном ряду один человек занимает место у окна. В трехместном — один пассажир садится к окну, второй — у прохода. Средний ряд остается свободным. Если едет семья, то их могут посадить на соседние сиденья.