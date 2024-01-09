09 января 2024, 20:54
РЖД сообщили об открытии движения по одному пути на перегоне Алеур — Бушулей
РЖД: открыто движение по одному пути перегона Алеур — Бушулей Забайкальской ж\д
РЖД открыли движение по одному пути перегона Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, восстановленному после схода вагонов грузового состава. Об этом компания сообщила на официальном сайте.
«В экстремальных погодных условиях, при температуре минус 37 градусов, железнодорожники в кратчайшие сроки восстановили один из путей, где накануне произошел сход вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении РЖД.
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Первый поезд пошел по восстановленному пути 10 января в 01:45 местного времени (9 января 19:45 по московскому времени). Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия на перегоне, отправились по своим маршрутам, РЖД принимают меры, чтобы движение поездов вернулось в график. Продолжаются восстановительные работы на соседнем пути.
ЧП произошло 9 января в 01:17 по местному времени. РЖД сообщили, что пострадавших и угрозы экологии нет.
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