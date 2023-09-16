Транспорт 16 сентября 2023, 03:28 РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для пассажиров в туристических поездах РИА «Новости»

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Коллекцию онлайн-билетов для путешественников в туристических поездах сделали в РЖД. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, уже на протяжении нескольких лет РЖД активно занимаются развитием туристических поездов.

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«ОАО „РЖД“ создало коллекцию туристических билетов для проезда в туристических поездах», — рассказал представитель компании.

По его словам, при покупке билета на поезд на сайте РЖД человек может распечатать индивидуальный туристический билет. Его можно сохранить на память о путешествии по какому-либо туристическому маршруту. Уточняется, что в каждом поезде разные билеты.

«Совершая путешествия вместе с ОАО „РЖД“ на туристических поездах, туристы смогут собрать всю коллекцию неповторимых туристических билетов», — заключили в компании.

Ранее РЖД возобновили продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до отправления составов. Уже с 9 сентября у всех желающих есть возможность приобрести билеты с нужной датой. В компании поясняли, что сокращение сроков продаж до 45 суток было вызвано масштабными работами по реконструкции в центральном транспортном узле.