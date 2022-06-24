РЖД приостановили транзит ряда грузов в Польшу

Компания «Российский железные дороги» ввела ограничения на поставку ряда грузов в Польшу через территорию Белоруссии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы перевозчика.

По данным агентства, ограничения вступили в силу 23 июня и продлятся до официальной отмены.

«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — заявили в пресс-службе РЖД.

Какие именно грузы и товары попали под ограничения и с чем это связано в компании не прокомментировали.

В апреле РЖД полностью ограничили поставку всех грузов через станцию Мамоново в Калининградской области до польской станции Бранево. Тогда это объяснили ремонтом участка железной дороги на территории соседней страны. Поезда не пускали, чтобы избежать скопления составов.