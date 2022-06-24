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    24 июня 2022, 23:36

    РЖД приостановили транзит ряда грузов в Польшу

    Анатолий Минкин

    Компания «Российский железные дороги» ввела ограничения на поставку ряда грузов в Польшу через территорию Белоруссии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы перевозчика.

    РЖД приостановили транзит ряда грузов в Польшу

    По данным агентства, ограничения вступили в силу 23 июня и продлятся до официальной отмены.

    «Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — заявили в пресс-службе РЖД.

    Какие именно грузы и товары попали под ограничения и с чем это связано в компании не прокомментировали.

    В апреле РЖД полностью ограничили поставку всех грузов через станцию Мамоново в Калининградской области до польской станции Бранево. Тогда это объяснили ремонтом участка железной дороги на территории соседней страны. Поезда не пускали, чтобы избежать скопления составов.