РЖД представили инновационный вагон с душем и USB-портами
«Вагоны оборудованы по последнему слову техники, в них есть все, начиная с вендинговых автоматов, где пассажир может без проводника приобрести любую продукцию», — приводит РИА «Новости» слова начальника пассажирского поезда Владивосток — Москва Евгения Васильева.
Помимо вышеперечисленных благ, в вагоне есть пеленальный столик и солнцезащитные шторы. Все вопросы по поводу духоты или холода можно решить самостоятельно — пассажиры смогут регулировать температуру в купе. В туалете установили сенсорные краны и бесконтактные аппараты с мылом.
Поезд из Владивостока в Москву будет ехать 160 часов. За это время он остановится в Хабаровске, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ярославле и других городах. В первый рейс состав отправится в ночь с 20 на 21 февраля.