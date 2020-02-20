РЖД представили инновационный вагон с душем и USB-портами

Теперь пассажирам, которые любят путешествовать поездом из Владивостока в Москву, в дороге будет приятнее. Компания «РЖД» презентовала новый вагон с душем, USB-портами и розетками для каждого пассажира. Их вечно в поезде не хватает.

«Вагоны оборудованы по последнему слову техники, в них есть все, начиная с вендинговых автоматов, где пассажир может без проводника приобрести любую продукцию», — приводит РИА «Новости» слова начальника пассажирского поезда Владивосток — Москва Евгения Васильева.

Помимо вышеперечисленных благ, в вагоне есть пеленальный столик и солнцезащитные шторы. Все вопросы по поводу духоты или холода можно решить самостоятельно — пассажиры смогут регулировать температуру в купе. В туалете установили сенсорные краны и бесконтактные аппараты с мылом.

Поезд из Владивостока в Москву будет ехать 160 часов. За это время он остановится в Хабаровске, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ярославле и других городах. В первый рейс состав отправится в ночь с 20 на 21 февраля.