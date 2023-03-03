Транспорт 03 марта 2023, 18:54 РЖД предоставит 50% скидку детям на летние путешествия по России РЖД: дети смогут путешествовать летом на поездах со скидкой 50% РИА «Новости»

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РЖД предоставит детям от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на путешествия по России на поездах дальнего следования. Билеты со скидкой можно будет приобрести с 1 июня по 31 августа, сообщила пресс-служба компании.

«Летом этого года мы предоставим возможность всем детям от 10 до 17 лет путешествовать по России на поездах со скидкой в размере 50%», — отметили в РЖД.

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В компании добавили, что скидка действует в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, а также в двухэтажных купейных вагонах.

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РЖД проводит подобную акцию уже в восьмой раз подряд. За семь лет скидкой воспользовались уже более 17 миллионов детей. Россияне могут оформить билеты по специальному тарифу с 4 марта. Это можно сделать на сайте компании и с помощью мобильного приложения.

Ранее РЖД и Минобороны России предоставили российским военнослужащим обслуживание вне очереди при покупке билетов по воинским перевозочным документам (ВПД) на поезда дальнего следования. Билеты по ВПД можно оформить без очереди на 57 крупнейших железнодорожных вокзалах страны.