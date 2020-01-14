РЖД предложили удвоить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах

В России предложили повысить штрафы за распитие алкоголя и курение табака в поездах и вне специально оборудованных мест на вокзалах. Такие нарушения будут обходиться в три тысячи рублей, если инициативу РЖД одобрят.

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов выступил на заседании комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству. Он предложил законодательно создать условия для повышения безопасности пассажиров. Для этого, по его словам, прежде всего нужно повысить штрафы.

«Предлагается внести соответствующие изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно двукратно усилить административную ответственность, прежде всего, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака», — сказал Пегов, его цитирует ТАСС.

Сейчас штрафы за курение и распитие алкоголя в неположенном месте составляют от 500 до 1,5 тысячи рублей. Если их увеличат в два раза, как сказал Пегов, то эти нарушения будут наказываться штрафами в размере от тысячи до трех тысяч рублей.

В РЖД также предложили мелкое хулиганство на транспорте выделить в отдельное нарушение, которое так и будет называться. За повторное нарушение по этой статье должно быть более строгое наказание.