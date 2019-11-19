РЖД показали новый прототип плацкартного вагона. Фото

В Москве показали прототип в натуральную величину нового плацкарта с модульным пространством. Макет представлен на стенде РЖД на выставке «Транспорт России».

Представленный плацкартный вагон разработан российским производителем — группой «Трансмашхолдинг». Места расположены как в обычном вагоне, но для каждого пассажира предусмотрено индивидуальное пространство. Там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то, похожее на купе, передает корреспондент РИА «Новости» с выставки.

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Журналисты обратили внимание на то, что у пассажиров есть индивидуальные столики, у каждого места есть шторки. Стены выполнены в светлых тонах, а места — бежевые.

В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» обратили внимание, что это одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут заменить традиционный плацкарт. Количество мест при этом не меняется: один вагон рассчитан на 54 пассажиров.

Выставка «Транспорт России» проходит в Москве с 19 по 21 ноября.