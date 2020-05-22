РЖД озвучили новые правила размещения пассажиров

В РЖД перечислили правила, по которым будут размещаться пассажиры в вагонах. Они будут действовать до 28 мая. Скорее всего, их продлят и после этой даты. Пока поезда ходят реже и по сокращенному расписанию.

Как сообщил сайт kp.ru, в вагонах-купе смогут находиться только два человека, а в одном отсеке плацкартных — три пассажира.

Если в одном ряду сидячего вагона находятся два кресла, то занимать можно только одно, расположенное около окна. Если в ряду три кресла — то среднее место останется свободным.

Перечисленные ограничения не распространяются на семьи. В одном купе могут ехать, например, двое детей и двое родителей.

В середине мая ОАО «РЖД» сообщило, что ради соблюдения социальной дистанции пассажирами поездов «Сапсан», пассажиров рассадят по новой схеме. Чтобы все желающие смогли уехать из Москвы в Санкт-Петербург, будут введены дополнительные рейсы.