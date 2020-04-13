РЖД отменили бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны

Начиная с 13 апреля участники и инвалиды Великой Отечественной войны не смогут бесплатно ездить поездами РЖД. Временные ограничения ввели из-за распространения коронавируса.

«С 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования», — сообщают «Российские железные дороги» (РЖД).

Как объясняет компания, решение было принято в связи с требованием не покидать свои дома россиянам старше 65 лет, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ранее РЖД объявляли, что к 75-летию Победы во всех поездах дальнего следования по России вводится бесплатный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Также с ветераном бесплатно мог проехать один сопровождающий.

Начиная с 6 апреля РЖД полностью прекратили сообщение с другими странами. С 15 числа отменяются 32 поезда дальнего следования. Движение составов возобновят, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. Скончались от инфекции 130 человек. Врачи смогли поставить на ноги уже 1291 пациента. Для борьбы с распространением заболевания власти принимают активные меры. Сейчас в стране действует решим самоизоляции.