РЖД отменили 32 поезда из-за ситуации с коронавирусом
В сообщении РЖД указано, что после улучшения ситуации восстановит маршрутную сеть или даже увеличит предложения в случае необходимости. Пока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране спрос на поездки значительно сократился.
В холдинге пообещали ввести дополнительные остановки для транзитных поездов, следующих по маршрутам отмененных.
«В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются», — говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных поездов смогут либо вернуть деньги за билеты в полном объеме, либо выбрать новые в те же даты на запланированных маршрутах.
В холдинге сообщили, что с 21 марта отметили более чем 50-процентное снижение спроса по сравнению с прошлым годом. Число проданных билетов на апрель снизилось на 76%, на май — на 70%. Возврат билетов на апрель вырос в четыре раза, на май — в семь раз.
С 6 апреля РЖД на фоне пандемии коронавируса полностью прекратили сообщение с другими странами.