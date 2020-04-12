РЖД отменили 32 поезда из-за ситуации с коронавирусом

Холдинг РЖД сообщил о сокращении с 15 апреля курсирования 32 поездов дальнего следования. Еще 32 поезда отменяются. Решение было принято в связи с отсутствием у пассажиров возможности планировать свои передвижения из-за ситуации с коронавирусной инфекции.

В сообщении РЖД указано, что после улучшения ситуации восстановит маршрутную сеть или даже увеличит предложения в случае необходимости. Пока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране спрос на поездки значительно сократился.

В холдинге пообещали ввести дополнительные остановки для транзитных поездов, следующих по маршрутам отмененных.

«В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются», — говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных поездов смогут либо вернуть деньги за билеты в полном объеме, либо выбрать новые в те же даты на запланированных маршрутах.

В холдинге сообщили, что с 21 марта отметили более чем 50-процентное снижение спроса по сравнению с прошлым годом. Число проданных билетов на апрель снизилось на 76%, на май — на 70%. Возврат билетов на апрель вырос в четыре раза, на май — в семь раз.

С 6 апреля РЖД на фоне пандемии коронавируса полностью прекратили сообщение с другими странами.