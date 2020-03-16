РЖД отменила поездки в Азербайджан и Узбекистан
РЖД сообщила о том, что отменяет поезда в некоторые страны. В список попали Азербайджан и Узбекистан. Об этом написал «Царьград».
Сообщается, что причиной отмены поездов стало распространение коронавируса. Движение в эти страны будет приостановлено с 16 марта. Билеты на отмененные поезда можно вернуть. Дополнительная плата для этого не потребуется.
«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — сообщили в ведомстве.