Транспорт 22 июня 2023, 16:15 РЖД откроют продажи билетов за 90 суток на некоторые поезда РЖД начнет продавать билеты на поезда южного направления за 90 дней РИА «Новости»

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Билеты на некоторые поезда южного направления в России будут продавать за 90 дней до отправления. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Российские железные дороги» (РЖД), сообщил ТАСС.

«Уже с завтрашнего дня за 90 суток до отправления можно будет оформить проездные документы на некоторые южные поезда с Киевского вокзала и скоростные „Ласточки“ сообщением Москва — Нижний Новгород с Восточного вокзала Москвы», — сказано в сообщении.

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Речь идет о поездах, следующих по маршруту Москва — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Ейск. До этого в РЖД заявляли, что планируют перевести на российские южные курорты этим летом свыше 11 миллионов человек. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Холдинг уточнил, что выделит для путешествий на юг полторы тысячи дополнительных поездов. Компания на летний период создала штаб для мониторинга ситуации, обращения пассажиров обещали разбирать в онлайн-режиме.