РЖД: грузовое сообщение с Китаем приостановлено не будет

Компания РЖД отменила выпущенный накануне приказ о прекращении грузоперевозок в КНР. Эту меру планировалось ввести из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«В настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР», — рассказал RT представитель «РЖД».

Сообщается, что РЖД продолжает контролировать ситуацию на пограничных переходах. В случае необходимости грузоотправители получать оперативную информацию о транспортной обстановке.

Первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников подписал документ, который отменяет оперативный приказ о приостановке грузоперевозок с Китаем от 30 января 2020, сообщил ТАСС.

Ранее состоялось заседание оперативного штаба по контролю, предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. Вице-премьер Татьяна Голикова после него рассказала, что перевозка пассажиров в Китай и обратно будет приостановлена с 31 января. Единственным активным направлением останется Москва—Пекин.

В настоящее время инфицирование новым коронавирусом зарегистрировано в 18 странах мира. Общее число зараженных превысило восемь тысяч человек. По последним данных, заболевание унесло жизнь 171 человека.