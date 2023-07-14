Транспорт 14 июля 2023, 22:53 РЖД достоят магистральную квантовую сеть до Ростова-на-Дону и Казани РЖД в 2023 году построит участки магистральной квантовой сети до Ростова-на-Дону и Казани Freepik

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В этом году на российских железных дорогах появятся новые участки магистральной квантовой сети. Их протянут между Москвой, Воронежем и Ростовом-на-Дону, а также от Нижнего Новгорода до Арзамаса и Казани. Об этом сообщил главный инженер РЖД Анатолий Храмцов на первом Форуме будущих технологий. Его слова передал ТАСС.

«По итогам первого полугодия завершены проектные изыскательские работы и утверждена рабочая документация на новых участках сети. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2023 году», — сказал Храмцов.

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Сейчас общая протяженность квантовой сети составляет чуть более 1,1 тысячи километров. Новые участки увеличат ее почти на 1,5 тысячи километров.

Ранее на выставке форума «Квантовый мир. Вычисления и связь» президент Путин запустил моделирование молекулы гидрида лития на самом мощном квантовом компьютере в стране. Вычислительное устройство создано на ионной платформе. Оно способно решать задачи, с которыми не могут справиться «классические» суперкомпьютеры.