Транспорт 27 июля 2023, 18:48 Рынок подержанных люксовых авто в России увеличился на 15%

Читать 360tv в

В текущем году жители России приобрели 1089 люксовых автомобилей на вторичном рынке. Данный показатель на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию привело аналитическое агентство «Автостат». Об этом сообщило ИА НСН.

Наибольшей популярностью среди люксовых авто с пробегом пользовались Bentley. Они заняли 40% рынка. Всего в текущем году россияне приобрели 448 единиц.

Реклама

Второе место досталось Maserati. Такие машины приобрели 230 раз. На третьем месте расположился Rolls-Royce со 192 проданными автомобилями.