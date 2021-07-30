Рынок автотехосмотра может настигнуть кризис

Замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов опасается кризиса в системе ТО в связи с вступающим в силу законом, который отвязывает продажу полиса ОСАГО от необходимости получать диагностическую карту. Такие нововведения начнут действовать с 22 августа, рассказала «Парламентская газета».

Кроме того, об отмене обязательного техосмотра автомобилей неоднократно высказывалось руководство ГИБДД. Поправки о введении штрафа в две тысячи рублей за непройденный техосмотр вступят в силу только с 1 марта 2022 года.

«Предложение ГИБДД с одной стороны направлено во благо автомобилистов, которым не нужно будет каждый год покупать бумажку техосмотра. Но у нас есть Венская конвенция о дорожном движении 1968 года, к которой Россия присоединилась в 1993 году и которую надо соблюдать», — рассказал Холодов.

В документе прописано требование к странам, которые ратифицировали соглашение, установить в законодательстве обязательное прохождение техосмотра машинами грузоподъемностью более 3,5 тонны или имеющих более восьми посадочных мест. Затем в конвенцию добавили пункт, рекомендующий ввести техосмотр и для всех других автомобилей.

Формально мы не обязаны были это делать, — комментирует эксперт, — но как только мы заговорили об отмене ТО ранее, а такие предложения были, Финляндия, например, подтянула к границе диагностические комплексы и предупредила, что не будет к себе впускать российский автотранспорт без проверки его состояния», — отметил Холодов.

Эксперт заключил, что отмена ТО может, наоборот, создать автомобилистам дополнительные проблемы.