Рынку подержанных авто в России предрекли падение цен

Цены на вторичном автомобильном рынке РФ снизятся в ближайшие пару месяцев. Спрос на машины с пробегом, который повысился в начале марта, постепенно стабилизировался.

Директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков пояснил ТАСС, что сейчас уровень спроса на подержанные транспортные средства умеренный.

«В спросе все категории автомобилей, особенно модели до трех лет и с одним владельцем», — уточнил он.

По словам Баскакова, в ближайшем будущем на дилерских складах появятся автомобили с пробегом «преимущественно через выкуп „с улицы“». Приток машин через трейд-ин из-за дефицита новых авто на рынке он оценил как минимальный.

«Можно ожидать, что в течение ближайших месяцев цены на автомобили с пробегом будут снижаться», — заметил эксперт.

Спад спроса дилеры объяснили уровнем волатильности рубля, паническими настроениями в обществе на фоне политико-экономической ситуации в мир» и резким ростом цен на машины с пробегом в сочетании с падением доходов населения.