Рынку электромобилей в России предсказали падение

Россия вместе с другими странами ЕАЭС намерена ввести пошлину на ввоз электромобилей. Представители бизнеса уверены, что такое решение приведет к стагнации рынка, сообщил «Коммерсант».

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф союза. С 2022 года для электромобилей будет введена ставка пошлины в размере 15%.

«Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет поддержанных автомобилей с не самыми лучшими характеристиками», — рассказали в Nissan.

Представители компании отметили, что сначала необходимо развить рынок и показать преимущества технологии покупателю. Любая новая технология нуждается в поддержке государства, порой на это уходит много времени.

По словам Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, нулевая пошлина на ввоз электромобилей была одним из драйверов роста рынка в 2020 году. Тогда было доставлено около шести тысяч машин.

В конце марта стало известно, что уже в следующем году в России запустят первое в стране производство электрических автомобилей. Производить будут фургон Ford Transit.