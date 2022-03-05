Рынку автомобилей в России предрекли дефицит

Дефицит автомобилей сопутствовал рынку в прошлом году. Сейчас он может стать более критическим, сообщила газета «Известия». Зарубежные бренды прекращают поставлять авто в Россию, а также приостанавливают производства на территории РФ.

О том, что несколько марок уже ввели ограничения на поставки в Россию, изданию сообщили крупные дилеры. Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что запаса авто, который есть у дилеров, хватит примерно на два месяца.

Лучше всего, по его словам, обстоят дела с доступностью у китайских брендов, самая сложная ситуация — Skoda, Renault и Citroen, отметил Мигаль.

Возможно стоит ожидать роста доли корейских и китайских марок, когда европейские и американские производители на какой-то период покинут наш рынок, предположил руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов.

По его словам, скорее всего следует ожидать появления новых игроков из Поднебесной. Также должна пойти вверх доля рынка отечественных брендов Lada и УАЗ.

В начале недели о приостановке своей деятельности в России заявил Ford. Компания является одним из крупнейших американских автопроизводителей. Следом японская компания Honda заявила о прекращении экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию, а Mazda приостановит экспорт запчастей на свой завод в страну.