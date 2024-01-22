22 января 2024, 12:33
RuNews24.ru: дилеры планируют снизить цены на автомобили 2022–2023 годов выпуска
Эксперт портала drom.ru Сергей Арбузов заявил, что в первой половине 2024 года автомобильные дилеры планируют снизить цены на машины 2022–2023 годов выпуска. Об этом написал сайт RuNews24.ru.
Потенциал к устойчивому росту на российском рынке сохранили два крупных китайских игрока: Geely и Haval. В то время как у Chery и ее дочерних брендов наметился застой.
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Китайские производители могут снизить цены, воспользовавшись компенсациями собственного правительства, а дилеры — пожертвовать маржой в обмен на бонусы от дистрибьютора.
«В 2024 году еще больше увеличится средний срок владения автомобилем. Часть покупателей, лишенная возможности приобрести новый автомобиль нероссийского производства, переориентируется на рынок подержанных машин», — добавил эксперт.
Машины
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