Румынский бренд Dacia не будет поставлять машины на российский рынок

Глава АвтоВАЗа Николя Мор рассказал, что румынская марка автомобилей Dacia не появится на российском рынке. Интервью со специалистом опубликовал журнал «Эксперт».

«Планов производить машины Dacia на территории России нет, так же как нет планов выводить марку Dacia на российский рынок», — сообщил глава концерна, написало РИА ФАН.

Компоненты автомобилей Lada могут чаще использоваться при производстве Dacia, а мощности АвтоВАЗа будут применять детали Dacia. Это позволит сделать инжиниринг брендов более универсальным, но реализовывать Dacia в России в планы не входит, заключил Мор.