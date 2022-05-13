Руководство Nissan назвало предварительные сроки приостановки операций в России

Приостановленные операции японским автоконцерном Nissan в России и на Украине не возобновятся в течение года. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил генеральный директор компании Макото Утида.

Он пояснил, что приостановки всех операций связаны с нарушением логистики и цепочек поставок. Глава автоконцерна подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией.

«Мы предполагаем, что операции будут приостановлены на год», — привел цитату Утиды RT.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге прекратил работать в середине марта из-за перебоев с поставками запасных частей. До этого компания остановила все поставки автомобилей в Россию.