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    13 мая 2022, 21:36

    Руководство Nissan назвало предварительные сроки приостановки операций в России

    Гендиректор Nissan Утида заявил о приостановке операций в России и Украине на год

    Анатолий Минкин

    Приостановленные операции японским автоконцерном Nissan в России и на Украине не возобновятся в течение года. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил генеральный директор компании Макото Утида.

    Руководство Nissan назвало предварительные сроки приостановки операций в России

    Он пояснил, что приостановки всех операций связаны с нарушением логистики и цепочек поставок. Глава автоконцерна подчеркнул, что продолжит следить за ситуацией.

    «Мы предполагаем, что операции будут приостановлены на год», — привел цитату Утиды RT.

    Завод Nissan в Санкт-Петербурге прекратил работать в середине марта из-за перебоев с поставками запасных частей. До этого компания остановила все поставки автомобилей в Россию.