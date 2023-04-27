27 апреля 2023, 16:05
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Мосеев оценил желание Hyundai Motor продать завод в Петербурге
Автоэксперт Мосеев: желание Hyundai остаться в России налицо
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в разговоре с ИА НСН заявил, что после продажи корейского автомобильного завода в Санкт-Петербурге контрактная сборка машин, скорее всего, будет продолжаться.
По словам эксперта, об этом свидетельствует появление нового Hyundai Palisade.
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«Astana Motors — партнер Hyundai в Казахстане. Поскольку Hyundai не так давно запатентовал новый Palisade в России, его желание остаться в России налицо. Скорее всего, будет налажена контрактная сборка», — сообщил он в раговоре с журналистам.
Мосеев добавил, что российский рынок для таких автопроизводителей, как Hyundai и Kia, является значимым. На нашу страну приходится 9% мировых продаж, резюмировал он.
Ранее телеканал MBC сообщил, что Hyundai Motor планирует продать свой завод в России казахстанской компании, а затем покинуть российский рынок.
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