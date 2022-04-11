Руководитель «Пробок.нет» Шумский: разрешение оставлять место ДТП может спасти жизни

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский заявил, что эксперимент с оставлением места ДТП, который хотят провести в Москве, поможет водителям перестать рисковать жизнью, а также разгрузить дороги. Об этом сообщил сайт РИАМО.

Эксперт пояснил, что такой эксперимент планируют провести на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и ЦКАД.

«Если такая практика будет, в первую очередь выиграют сами водители, потому что смогут выжить. Во-вторых, выиграет город, потому что это не только вопрос безопасности, но и вопрос того, что авария на магистрали вызывает дорожно-транспортный коллапс», — рассказал Шумский.

В случае, если водитель остается на проезжей части после аварии, он может легко попасть под колеса проезжающей машины. Данный эксперимент поможет водителям перестроиться психологически и не бояться, что их лишат прав за оставление места ДТП.

Шумский добавил, что его проект выступает за разделение понятий оставления места ДТП и сокрытия с места ДТП. Законопроект по этому вопросу уже внесен в Госдуму.