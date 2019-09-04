Ровное покрытие для гостей и жителей. Асфальт заменили на площадях больниц и вокзалов Подмосковья

В Московской области завершили замену асфальта на территориях восьми автовокзалов и 57 медицинских учреждений. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По словам министра, социально-значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт населения и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан.

«На сегодняшний день в 20 муниципалитетах продолжаются ремонтные работы на 48 территориях. Завершили ремонт на 65 социально-значимых объектах в 23 городских округах», — добавил Алексей Гержик.

Источник фото: Минтранс МО

Так, асфальт поменяли на вокзалах в таких муниципалитетах, как Солнечногорск, Озеры, Пушкино, Талдом, Дмитров, Раменское, Сергиев Посад, Орехово-Зуеве. Каждый день там обслуживают более 33 тысяч человек.

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Покрытие заменили в медучреждениях Красногорска, Протвина, Дубны и других. В дальнейшем отремонтируют площади еще 42 больниц и поликлиник.

Всего в этом сезоне планируется отремонтировать территории 180 социально-значимых объектов.