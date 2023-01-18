Транспорт 18 января 2023, 05:50 Росту цен на новые автомобили предрекли замедление до 10-15% Аналитики «ВТБ Лизинг» спрогнозировали замедление роста цен на новые авто в 2023 году Pxhere

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Темпы роста цен на новые автомобили в 2023 году замедлятся до 10-15%. Такой прогноз сделали аналитики компании «ВТБ Лизинг». Об этом сообщил ТАСС.

В прошлом году, по оценкам компании, новые авто массового сегмента выросли в цене в среднем более чем на 25%.

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Как отметил директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев, в 2022 году продолжился существенный скачок цен на новые автомобили. В последние годы он был вызван пандемией коронавируса, дефицитом комплектующих, а также разрывом логистических цепочек.

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«В текущем году при сохранении стабильной экономической ситуации мы ожидаем снижения темпов роста цен до уровня 10-15%», — отметил Киселев.

С 2023 года россияне могут приобрести автомобиль на льготных условиях. Льготное автокредитование причитается тем россиянам, у которых есть ребенок.

Также льготы при оформлении такого вида кредита положены работникам государственных медицинских организаций; людям, которые ранее никогда не имели автомобиль в собственности; военнослужащим, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, а также членам их семей. Рассчитывать на них могут и пенсионераы, ранее проходившие военную службу в ВС России и люди, которые сдают авто в трейд-ин.