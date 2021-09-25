Рост цен на такси предрекли в России из-за новых проверок

Цены на такси в России могут вырасти из-за новых ограничений, которые планируют ввести для водителей. Об этом автоэксперт Юрий Панченко рассказал Ura.ru.

В Минтрансе предложили проводить аттестацию водителей и отстранять от работы таксистов, плохо знающих город. Панченко заявил, что это неизбежно приведет к росту стоимости перевозок.

«Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором», — сказал он.

Автоэксперт отметил, что сейчас достаточно знать город в общих чертах, чтобы таксист мог отличить один район от другого. А конкретные знания не столь актуальны.

Панченко заявил, что подобные попытки по снижению количества аварий почти не дают эффекта.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов тоже раскритиковал идею проверки таксистов на знание города, потом что они и так ездят по навигатору. При этом многие пользуются арендованными машинами, поэтому редко нарушают ПДД. Однако он не согласился с тем, что нововведения приведут к росту цен на такси.

Развозить клиентов могут разрешить только тем, кто пройдет тест на знание расположения важных городских точек, включая объекты транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, спорта и государственной власти. Минтранс уже подготовил такой законопроект.